Covid, 43 positivi in una Rssa: erano stati tutti vaccinati e avevano fatto il richiamo (Di sabato 13 febbraio 2021) Mentre il mondo della scienza e quello della politica, mai così a braccetto come negli ultimi mesi, continuano a invocare l'introduzione di passaporti sanitari che permettano soltanto a chi ha ricevuto il vaccino anti-Covid di vivere una vita normale, i dubbi sull'efficacia dei trattamenti persistono, come confermato anche da tanti esperti. Un'efficacia ancora tutta da dimostrare e che rischia di provocare pericolosi incidenti. Come quello accaduto a Fasano, nel bridisino, dove 43 persone sono risultate positive nonostante avessero teoricamente ricevuto le cure. Come riportato dall'Ansa, l'episodio è avvenuto nella residenza socio sanitaria 'Sancta Maria Regina Pacis' di Fasano (Brindisi), all'interno della quale sia gli ospiti sia gli operatori erano già stati sottoposti alla vaccinazione completa: il richiamo era ...

