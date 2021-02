Coronavirus, in Lombardia calano i contagi. +61 i decessi, aumentano i ricoveri in terapia intensiva (Di sabato 13 febbraio 2021) Il bollettino del 13 febbraio Le autorità sanitarie lombarde hanno individuato 2.277 nuovi casi di Coronavirus, meno dei 2.526 contagi di ieri e dei 2.434 di due giorni fa. I dati odierni arrivano a fronte di 40.978 tamponi eseguiti, per un totale di 6.080.774 test analizzati dall’inizio del monitoraggio. Il giorno precedente, erano stati elaborati 38.465 tamponi. Sono 61 i decessi che la Lombardia registra nelle ultime 24 ore, numero in aumento rispetto ai 47 di ieri. Il totale delle vittime raggiunge quota 27.760. Dallo scorso febbraio ad oggi, invece, le persone che hanno superato la Covid-19 ammontano a 484.180. Restano ricoverate nelle strutture ospedaliere della regione 3.574 persone, 9 in meno rispetto a ieri. Con un incremento giornaliero di 6 unità, i posti letto occupati in terapia ... Leggi su open.online (Di sabato 13 febbraio 2021) Il bollettino del 13 febbraio Le autorità sanitarie lombarde hanno individuato 2.277 nuovi casi di, meno dei 2.526di ieri e dei 2.434 di due giorni fa. I dati odierni arrivano a fronte di 40.978 tamponi eseguiti, per un totale di 6.080.774 test analizzati dall’inizio del monitoraggio. Il giorno precedente, erano stati elaborati 38.465 tamponi. Sono 61 iche laregistra nelle ultime 24 ore, numero in aumento rispetto ai 47 di ieri. Il totale delle vittime raggiunge quota 27.760. Dallo scorso febbraio ad oggi, invece, le persone che hanno superato la Covid-19 ammontano a 484.180. Restano ricoverate nelle strutture ospedaliere della regione 3.574 persone, 9 in meno rispetto a ieri. Con un incremento giornaliero di 6 unità, i posti letto occupati in...

