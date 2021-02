C’è posta per te, vuole tornare dalla moglie dopo i messaggi compromettenti: interviene Maria De Filippi (Di domenica 14 febbraio 2021) Eugenio è andato a C’è posta per te per chiedere perdono alla moglie, Antonella, dopo la scoperta di messaggi compromettenti scambiati con altre donne. Maria De Filippi, ascoltando la storia, cerca di andare più a fondo e Antonella spiega che il problema esiste da anni, ma che la volontà di tenere insieme la famiglia l’ha frenata dal separarsi prima. Ora è tanta la delusione e per Eugenio la strada del perdono è tutta in salita. C’è posta per te: i messaggi di Eugenio A C’è posta per te arriva a Eugenio, che 20 giorni fa è stato lasciato dalla moglie. Antonella vuole il divorzio e minaccia di portarlo dall’avvocato, a meno che lui non accetti la separazione ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 14 febbraio 2021) Eugenio è andato a C’èper te per chiedere perdono alla, Antonella,la scoperta discambiati con altre donne.De, ascoltando la storia, cerca di andare più a fondo e Antonella spiega che il problema esiste da anni, ma che la volontà di tenere insieme la famiglia l’ha frenata dal separarsi prima. Ora è tanta la delusione e per Eugenio la strada del perdono è tutta in salita. C’èper te: idi Eugenio A C’èper te arriva a Eugenio, che 20 giorni fa è stato lasciato. Antonellail divorzio e minaccia di portarlo dall’avvocato, a meno che lui non accetti la separazione ...

sxm0ne : RT @grande_flagello: Zenga: 'Stiamo tutti e due a Milano...' Lei: 'Ci tengo a te' Trac, c'è posta per te #sovip #tzvip #gfvip - paroleindisord1 : @HoldMyHant Non sto guardando c’è posta per te ma leggendo penso ad Amici18 ahahahah - _principess : RT @lastgiuli: LUI CHE RACCONTA LA LORO VITA SESSUALE VI PREGO DA C'È POSTA PER TE E C'È UN PACCO PER TE È UN ATTIMO #cepostaperte https:/… - gioisdied : con chi posso far finta di litigare per poi andare a c’è posta per te e chiamare Louis come ospite? - ErisRhodes : scusate ho appena acceso la tv ma che ci fa la bellanova a c'è posta per te? #cepostaperte -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta Mercato Globale Degli Ingredienti Delle Proteine Del Siero Di Latte | Analisi Delle Opportunità E Previsioni Del Settore, 2021-2030 - Genovagay Genova Gay