Braglia | “Felice per la squadra | ma bisogna godersi di più le vittorie”

(Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Un gol di Maniero al 67? permette all’Avellino di espugnare il campo della Juve Stabia per 1-0. Successo che permette alla truppa di Pierodi raggiungere il secondo posto in classifica alle spalle della Ternana. “Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi – sottolinea il tecnico nel post gara – Hanno fatto la partita che dovevano contro unaforte. Siamo stati bravi a soffrire nel primo tempo, col vento a favore nel primo tempo, abbiamo sofferto su qualche calcio d’angolo. Nella ripresa abbiamo creato diverse occasioni per vincerla”. “La Juve Stabia ha qualità – continua– Mi aspettavo che qualcosa non andava. Prima il bel gioco, poi il turnover o gli attaccanti. Dobbiamo imparare a goderci lesempre trovare il pelo ...

Ultime Notizie dalla rete : Braglia Felice

anteprima24.it

... pareggio di tipo diverso perché Luppi lo sancisce al minuto 86 ma, contro la Triestina al, ... che sicuramente avrà fattoanche la Ternana ma naturalmente può avere effetti importanti ...Che, nel bene e nel male, ha raccontato una parte importante (e) di storia italiana. A anno ... Ma anche Roberto Savi, Pasquale Traini e Simone'. Qual è il colpo che suo padre avrebbe ...Ha espresso la sua opinione in merito alla vittoria casalinga sulla formazione palermitana. Ci faremo trovare pronti” Sono felicissimo per la vittoria, stiamo continuando a fare bene. Noi scendiamo in ...“Da palermitano mi fa male vedere il Palermo in questa situazione. Così come mi fa male vedere l’Avellino in C” ...