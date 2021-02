Bologna-Benevento 1-1 | un punto per la zona salvezza

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 13 febbraio 2021) Finisce 1-1 trail primo anticipo della 22ma giornata di campionato, terza di ritorno. Rossoblù e giallorossi salgono a 24 punti, appaiando per ora Udinese e Genoa. Mihajlovi? non riesce a dare continuità alla vittoria sul Parma, che aveva riscattato il ko con il Milan. Per Filippo Inzaghi continua l’astinenza dal successo: i sanniti, reduci dal pari con la Sampdoria dopo il poker rimediato dall’Inter, non vincono da più di un mese. Al ‘Dall’Ara’, Mihajlovi? con il 4-2-3-1, con, Sansone, Soriano e Skov Olsen a sostegno di Barrow. Nel 4-3-2-1 di Inzaghi ci sono Iago Falque e Caprari dietro Lapadula unica punta. Arbitra Ghersini di Genova. Neanche il tempo di assestarsi in campo e ilpassa: su spizzata di Soriano, Barrow lavora il pallone in area e pesca Sansone libero sul secondo palo per un tap in ...