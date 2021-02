Australian Open oggi: orari 14 febbraio, tv, programma, streaming, ordine di gioco (Di domenica 14 febbraio 2021) oggi, 14 febbraio, andrà in campo la settima giornata dell’Australian Open 2021. Si comincia a fare sul serio, si entra nella fase più calda del primo torneo dello Slam, con i migliori sedici per torneo ad essere rimasti in lizza per entrare nel prestigioso albo d’oro del major oceanico. Proprio per questo le partite si spostano sui campi principali, con la Rod Laver Arena e la Margaret Court Arena a farla da padrone. Nel campo principale sarà Naomi Osaka ad aprire le danze in una sfida tutta da vivere contro Garbine Muguruza alle 11 locali, l’una di notte in Italia. Una partita dal sangue blu, con entrambe le contendenti vincitrici di Slam ed ex numero 1 al mondo, con la giapponese leggermente favorita. Subito dopo, un’altra partita del tabellone femminile da seguire con attenzione: Serena Williams, a digiuno di ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021), 14, andrà in campo la settima giornata dell’2021. Si comincia a fare sul serio, si entra nella fase più calda del primo torneo dello Slam, con i migliori sedici per torneo ad essere rimasti in lizza per entrare nel prestigioso albo d’oro del major oceanico. Proprio per questo le partite si spostano sui campi principali, con la Rod Laver Arena e la Margaret Court Arena a farla da padrone. Nel campo principale sarà Naomi Osaka ad aprire le danze in una sfida tutta da vivere contro Garbine Muguruza alle 11 locali, l’una di notte in Italia. Una partita dal sangue blu, con entrambe le contendenti vincitrici di Slam ed ex numero 1 al mondo, con la giapponese leggermente favorita. Subito dopo, un’altra partita del tabellone femminile da seguire con attenzione: Serena Williams, a digiuno di ...

ItaliaTeam_it : ?? Agli ottavi degli Australian Open! ???? Matteo Berrettini e Fabio Fognini battono in tre set rispettivamente Karen… - Corriere : Berrettini supera l’infortunio, batte Chacanov e va agli ottavi dell’Australian Open - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, FOGNINI AGLI OTTAVI Battuto De Minaur 3-0 (6-4, 6-3, 6-4) #SkySport #SkyTennis… - mikeshamash : RT @GeorgeSpalluto: Per la 2^ volta nell’Era Open, 2 italiani raggiungono gli ottavi di finale agli Australian Open dopo il 2018 (Seppi e F… - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: Ottavi di finale, here we go ?? Gli @AustralianOpen entrano nel vivo, Djokovic (non al massimo), Thiem e Serena Williams… -