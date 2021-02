Australian Open | il tabellone e i risultati

(Di sabato 13 febbraio 2021) Ile idegli, il primo Grande Slam del 2021. MELBOURNE (AUSTRALIA) – Ile idegli. Il grande tennis è pronto a ripartire e lo fa nella bolla di Melbourne. Un piccolo ritorno alla normalità per questo sport con la presenza del pubblico sugli spalti nelle norme anti-Covid. Ilmaschile Novak Djokovic va a caccia del terzo successo consecutivo a Melbourne. Non sarà semplice per il serbo vista la concorrenza. Assente Roger Federer. Il terzo turno Di seguito idel terzo turno. Berrettini contro Khachanov, Fognini contro de Minaur. 1 Djokovic N. (Srb)-27 Fritz T. (Usa) 7-6 7-1 6-4 3-6 4-6 6-2Fucsovics M. (Hun)-14 ...

ItaliaTeam_it : ?? Agli ottavi degli Australian Open! ???? Matteo Berrettini e Fabio Fognini battono in tre set rispettivamente Karen… - Corriere : Berrettini supera l’infortunio, batte Chacanov e va agli ottavi dell’Australian Open - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, NADAL AGLI OTTAVI Battuto Norrie, affronterà Fognini #SkySport #SkyTennis #AustralianOpen #Nadal #Fognini - FabrizioOrlandi : RT @ItaliaTeam_it: ?? Agli ottavi degli Australian Open! ???? Matteo Berrettini e Fabio Fognini battono in tre set rispettivamente Karen Khac… - infoitsport : Australian Open, Berrettini e Fognini agli ottavi -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Sono due i tennisti italiani qualificati agli ottavi di finale dell': si tratta di Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Fognini si è imposto contro uno dei beniamini locali, Alex De Minaur, testa di serie numero 21 del tabellone, infliggendogli un ...Sabato di festa all'per i colori azzurri: Fabio Fognini e Matteo Berrettini si sono qualificati agli ottavi dopo due prestazioni convincenti al terzo turno del torneo Slam in corso a Melbourne. Fognini ha ...MELBOURNE (AUSTRALIA) - Dopo Matteo Berrettini, anche Fabio Fognini si qualifica per gli ottavi degli Australian Open, primo Major del 2021 in corso al Melbourne Park. Il 33enne di Arma di Taggia ...Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...