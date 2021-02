Antinfiammatori e aumento degli zuccheri nel sangue | la correlazione

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 13 febbraio 2021) L’infiammazione e i disturbi metabolici sono profondamente intrecciati. Ad esempio, le persone con condizioni infiammatorie come il Morbo di Crohn e la psoriasi sono a rischio di sviluppare disturbi metabolici come la resistenza all’insulina e il diabete. Per quanto preoccupante possa sembrare questa connessione, potrebbe anche indicare alcune notizie promettenti. I ricercatori della Washington University School of Medicine di St.Louis hanno ricevuto una borsa di studio Catalyst dal National Institutes of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) per indagare se i farmaci immunosoppressori prescritti per la malattia infiammatoria intestinale (che include il Morbo di Crohn e la colite ulcerosa) o la psoriasi può anche controllare i livelli di zucchero nel. Se lo fanno, tali farmaci potrebbero fornire un modo per migliorare il controllo della glicemia ...