Wta Phillip Island 2021 in tv | programma | date | orari e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il, gli, lee come vedere in tv il torneo di, indal 13 febbraio. Sara Errani e Elisabetta Cocciaretto sono le uniche due italiane al via nell’appuntamento che si disputa in concomitanza con la seconda settimana degli Australian Open. Il torneo viene trasmesso intv su Supertennis TV, canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky, mentre la visione inè disponibile sul sito web dell’emittente. Sportface.it vi aggiornerà con cronache, risultati e altre curiosità daWTASabato 13 febbraio, dalle ore 01:00 – primo ...