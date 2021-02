Tortine a cuore | le ricette per San Valentino

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Tante ledi Sanper preparare la più romantiche delle cene e lenon possono mancare. LeCotto e Mangiato suggeriscono più idee per un delizioso Sane nella puntata di oggi 12 febbraio 2021 Tessa Gelisio ha preparato lecon la farcia golosa di panna montata e frutti di bosco. Un pan di Spagna al cacao e un ripieno semplice, niente di più veloce e adatto per tutti. Ecco la ricetta della piccola torta adalleCotto e mangiato.perfette non solo per gli innamorati ma per tutti.COTTO E MANGIATO PER SANA ...