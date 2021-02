Super El Shaarawy | insegue il ladro | lo placca e lo fa arrestare!

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Pomeriggio intenso per Stephan El. L'attaccante della Roma, rientrato in Italia a gennaio dopo l'esperienza in Cina e in attesa della sua prima convocazione, è stato protagonista di un fatto ...

Pomeriggio intenso per Stephan El. L'attaccante della Roma, rientrato in Italia a gennaio dopo l'esperienza in Cina e in attesa della sua prima convocazione, è stato protagonista di un fatto di cronaca che, per fortuna, si è ... A Roma Stephan El Shaarawy ancora non è stato protagonista in campo, ma lo diventa fuori: fermato il ladro. El Shaarawy. Dopo mesi di attesa Stephan El Shaarawy è riuscito a tor ...