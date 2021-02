“Stop” Il commissario Montalbano | ormai è certezza La triste confessione arriva da un membro eccellente del cast

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Pessima notizia in arrivo per i numerosi fan della serie tv “Il”. La seguitissima ed amatissima fiction ispirata dalla penna dello scrittore siciliano Andrea Camilleri ha accompagnato per oltre 20 anni i telespettatori di Rai1, facendo affezionare milioni di appassionati. Tutto questo grazie all’imprevedibilità delle storie raccontate nei romanzi dell’autore che ci ha lasciato il 17 luglio del 2019, ma anche grazie alle interpretazioni degli attori. In primis, ovviamente, il protagonista Luca Zingaretti e successivamente Cesare Bocci, che hanno impersonato ile Mimì Augello. Entrambi gli attori hanno già da tempo dichiarato che avrebbero lasciato la serie. Una serie che, va detto, ha garantito alla rete ammiraglia della Rai dati di ascolto spaventosi, ...

Ultime Notizie dalla rete : Stop commissario

Agenzia ANSA

... quello del superall'emergenza Domenico Arcuri, finito nel mirino di diverse forze ... La legalità, la giustizia, loai privilegi, la protezione dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile, ...E' quanto chiesto dalle Regioni alstraordinario Arcuri nella riunione odierna. Riaperture graduali 'Al nuovo Governo chiederemo poi un incontro per una discussione a 360 gradi sul nuovo ...Dopo il divorzio da Rueda il Cile riparte da Martin Lasarte, allenatore uruguayano con una lunga esperienza in giro per il mondo ...Un Consiglio dei ministri lampo tra oggi e domani per prorogare lo stop agli spostamenti tra regioni, che scade lunedì a mezzanotte: le consultazioni hanno reso inevitabile un intervento in extremis d ...