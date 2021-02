Spiazzati dal reset silenzioso di SuperMario (Di venerdì 12 febbraio 2021) Abbiamo una notizia: non abbiamo una notizia. Anzi, notizie. Quelle su Mario Draghi. Dov’è, chi chiama al telefono, chi c’è nella lista dei ministri che sta mettendo a punto, quando scioglierà la riserva. Potrebbe salire al Colle anche ora che stiamo scrivendo, a mezzogiorno e un quarto, ma anche domani. Non lo sa nessuno cosa pensa davvero, se nella squadra di governo tirerà dentro tanti politici o se invece saranno in gran parte o tutti tecnici. Niente social, zero veline, due parole in pubblico (“Buonasera, buonasera”) strappate sotto la sua abitazione romana a dieci giorni dal discorso di un minuto e 37 secondi fatto dal podio del Quirinale. Il reset di SuperMario è questo: un metodo di lavoro nuovo, silenzioso e solitario, eccezionale nel senso puro del termine, un’eccezione perché eccezionale è un Paese attraversato da una ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Abbiamo una notizia: non abbiamo una notizia. Anzi, notizie. Quelle su Mario Draghi. Dov’è, chi chiama al telefono, chi c’è nella lista dei ministri che sta mettendo a punto, quando scioglierà la riserva. Potrebbe salire al Colle anche ora che stiamo scrivendo, a mezzogiorno e un quarto, ma anche domani. Non lo sa nessuno cosa pensa davvero, se nella squadra di governo tirerà dentro tanti politici o se invece saranno in gran parte o tutti tecnici. Niente social, zero veline, due parole in pubblico (“Buonasera, buonasera”) strappate sotto la sua abitazione romana a dieci giorni dal discorso di un minuto e 37 secondi fatto dal podio del Quirinale. Ildiè questo: un metodo di lavoro nuovo,e solitario, eccezionale nel senso puro del termine, un’eccezione perché eccezionale è un Paese attraversato da una ...

borghi_claudio : @eurallergico @nomenomen9 @Hyknos85 @Ca_ilmitico @MassiCarli @Frances43279623 Mi pare evidente che il voto sarebbe… - VenetoStampa : Come sarà la comunicazione dell’era Draghi? Se lo chiedono in molti, in particolare i giornalisti che, alle prese c… - CiccioAmar82 : RT @borghi_claudio: @eurallergico @nomenomen9 @Hyknos85 @Ca_ilmitico @MassiCarli @Frances43279623 Mi pare evidente che il voto sarebbe stat… - EmiSilver1 : RT @borghi_claudio: @eurallergico @nomenomen9 @Hyknos85 @Ca_ilmitico @MassiCarli @Frances43279623 Mi pare evidente che il voto sarebbe stat… - farci_diego : RT @borghi_claudio: @eurallergico @nomenomen9 @Hyknos85 @Ca_ilmitico @MassiCarli @Frances43279623 Mi pare evidente che il voto sarebbe stat… -

Ultime Notizie dalla rete : Spiazzati dal Spiazzati dal reset silenzioso di SuperMario

E, con assoluta probabilità, diventerà anche il tratto dell'esecutivo dal giuramento in poi. Fare. Poche cose, ma decisive. Vaccini e Recovery, la cura e la spinta al Paese. Fare prima di informare. ...

Albogroup, saponi e shampoo diventano solidi: svolta 'green' dopo la crisi Covid fotogallery

In piena pandemia Covid, spiazzati dal lungo lockdown che penalizza hotel, alberghi e crociere, c'è una società bergamasca, la Albogroup Srl di Lallio , che sa reinventarsi guardando al futuro e puntando sull'economia ...

Spiazzati dal reset silenzioso di SuperMario | L'HuffPost L'HuffPost Spiazzati dal reset silenzioso di SuperMario

Niente social, zero veline, due parole in pubblico. Un metodo di lavoro nuovo, un’eccezione perché eccezionale è un Paese attraversato da una crisi politica ed economica in piena pandemia ...

Albogroup, saponi e shampoo diventano solidi: svolta “green” dopo la crisi Covid fotogallery

“Solid.o Original è il nostro piccolo contributo alla riduzione della plastica e al massimo contenimento degli sprechi – spiega Danilo Bonassoli -. È un sogno che vogliamo realizzare fin da subito: pe ...

E, con assoluta probabilità, diventerà anche il tratto dell'esecutivogiuramento in poi. Fare. Poche cose, ma decisive. Vaccini e Recovery, la cura e la spinta al Paese. Fare prima di informare. ...In piena pandemia Covid,lungo lockdown che penalizza hotel, alberghi e crociere, c'è una società bergamasca, la Albogroup Srl di Lallio , che sa reinventarsi guardando al futuro e puntando sull'economia ...Niente social, zero veline, due parole in pubblico. Un metodo di lavoro nuovo, un’eccezione perché eccezionale è un Paese attraversato da una crisi politica ed economica in piena pandemia ...“Solid.o Original è il nostro piccolo contributo alla riduzione della plastica e al massimo contenimento degli sprechi – spiega Danilo Bonassoli -. È un sogno che vogliamo realizzare fin da subito: pe ...