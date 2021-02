Roberta Termali, mamma di Andrea e Nicolò Zenga: “Io soffro con loro” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roberta Termali, ex moglie dello storico portiere dell’Inter, Walter Zenga, sul settimanale “Chi”, è tornata a parlare del rapporto con il suo ex marito e quella ferita che ha provocato sui suoi figli. Infatti Andrea e Nicolò, nati dal legame sentimentale tra Roberta e Walter, hanno di recente accusato il padre di non esser stato troppo presente nelle loro vite. In merito al marito, Roberta, non vuole rivolgere nessuna parola, ma ci tiene a sottolineare come l’unica cosa che dovrebbe fare Walter sia quella di scusarsi con loro, in particolar modo con il figlio Nicolò, il quale sembrerebbe essere quello che rimasto più ferito dai suoi atteggiamenti. Anche Andrea dalla Casa del Grande Fratello ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021), ex moglie dello storico portiere dell’Inter, Walter, sul settimanale “Chi”, è tornata a parlare del rapporto con il suo ex marito e quella ferita che ha provocato sui suoi figli. Infatti, nati dal legame sentimentale trae Walter, hanno di recente accusato il padre di non esser stato troppo presente nellevite. In merito al marito,, non vuole rivolgere nessuna parola, ma ci tiene a sottolineare come l’unica cosa che dovrebbe fare Walter sia quella di scusarsi con, in particolar modo con il figlio, il quale sembrerebbe essere quello che rimasto più ferito dai suoi atteggiamenti. Anchedalla Casa del Grande Fratello ha ...

