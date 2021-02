Questo è l'anno di Antonio Cederna (Di venerdì 12 febbraio 2021) Antonio Cederna aveva un modo molto efficace di far capire di cosa intendeva, quando stava parlando di cementificazione: invece di dare semplicemente il freddo numero di metri cubi, spiegava alla costruzione di quanti Sheraton avrebbe corrisposto l’ennesima speculazione edilizia che aveva denunciato, prendendo a modello ovviamente l’enorme albergo della Capitale. Perché Cederna, pur se nato e morto (nel 1996) in Lombardia, è stato un grande romano, un intellettuale appassionato e impegnato che amava Roma e che, pur essendo un “tecnico” di formazione - era archeologo - si fece giornalista e anche parlamentare, e ancora prima consigliere comunale, per combattere la battaglia contro il “sacco” della Capitale. Difficile non pensare a Cederna quando, prima del Natale scorso, la Corte Costituzionale non soltanto ha ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 febbraio 2021)aveva un modo molto efficace di far capire di cosa intendeva, quando stava parlando di cementificazione: invece di dare semplicemente il freddo numero di metri cubi, spiegava alla costruzione di quanti Sheraton avrebbe corrisposto l’ennesima speculazione edilizia che aveva denunciato, prendendo a modello ovviamente l’enorme albergo della Capitale. Perché, pur se nato e morto (nel 1996) in Lombardia, è stato un grande romano, un intellettuale appassionato e impegnato che amava Roma e che, pur essendo un “tecnico” di formazione - era archeologo - si fece giornalista e anche parlamentare, e ancora prima consigliere comunale, per combattere la battaglia contro il “sacco” della Capitale. Difficile non pensare aquando, prima del Natale scorso, la Corte Costituzionale non soltanto ha ...

