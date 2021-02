(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Direttore Generale delCalcioè scomparso da meno di un mese, si è spento il 16 gennaio scorso allo Spallanzani, e ha lasciato un grande vuoto. Stimato, conosciuto e apprezzato da tanti, è stato portato via dal Covid, il subdolo virus che continua a mietere vittime. Ora, il Presidente delCalcio 1957 Alessio Bizzaglia ha chiesto di intitolare loproprio a, per mantenere vivo – inaccordo con la famiglia del manager – il suo ricordo.Questa mattina (ieri, ndr) il nostro Presidente Alessio Bizzaglia, con la preziosa ...

CorriereCitta : Pomezia, stadio comunale intitolato a Pietro Peri: protocollata in Comune la richiesta di migliaia di cittadini -

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia stadio

Il Corriere della Città

... alle 14,15 il feretro di Pietro verrà portato alloComunale di Via Varrone , mentre il funerale si terrà alle 15.00 presso la Chiesa di San Benedetto in Piazza Indipendenza di...est in tangenziale brevi code da salari allo svincolo Parioli Campi Sportivi in direzione...corso a sud della capitale permangono disagi sulla Pontina Dopo un incidente provoca code tra...Uno degli ospiti di ieri sera alla trasmissione Speciale Dilettanti, andata in onda su Telecittà, è stato Stefano Serena, presidente del Mestre. Tanti i temi toccati, tra cui quello di aver preso una ...