Pensate davvero che tutti i partiti collaboreranno se fino a ieri si scannavano?

(Di venerdì 12 febbraio 2021) di Andrea Marchina Nel delirio generale dell’attuale situazione politica italiana, due sono le certezze: il movente del delitto perfetto ai danni del governo uscente abbattuto in quanto colpevole, al netto degli errori commessi, di aver sostenuto battaglie troppo popolari; e il prestigioso curriculum del successore, Mario Draghi, lungi dall’essere apparso dal nulla un martedì sera qualunque e anzi invocato per mesi dal mondo della (dis)informazione e dai mandanti politici dell’operazione anti-Conte, uno su. Certo, la santificazione a reti e edicole unificate del Professore, partita a razzo prima ancora di vedere uno straccio di programma o una lista di ministri, rischia di scontrarsi con qualche scheletro nell’armadio che anche lui, come, custodisce. O se non vogliamo parlare di scheletri, diciamo che qualche ossicino glielo si trova. ...