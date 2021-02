Netflix e Amazon censurano il doc su Khashoggi che fa tremare bin Salman (Di venerdì 12 febbraio 2021) The Dissident: il documentario su Khashoggi The Dissident, la pellicola sulla morte di Jamal Khashoggi, sta avendo un percorso difficile e tortuoso perché nessuna delle maggiori piattaforme video vuole acquistarla. In Italia però c’è qualcuno che non si tira indietro: il film sarà distribuito da Lucky Red e si potrà vedere in esclusiva su “Mio Cinema”. La forza del documentario Anche prima che The Dissident facesse la sua prima al “Sundance Film Festival” l’anno scorso, il regista Bryan Fogel era consapevole che il suo documentario sull’assassinio del giornalista sarebbe stato difficile da vendere. Il film è stato uno dei più attesi al Sundance, soprattutto per il successo dell’opera precedente di Fogel, Icarus, sul doping russo alle Olimpiadi aveva vinto l’Academy Award come miglior documentario. Nella pellicola su Khashoggi ci sono ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 febbraio 2021) The Dissident: il documentario suThe Dissident, la pellicola sulla morte di Jamal, sta avendo un percorso difficile e tortuoso perché nessuna delle maggiori piattaforme video vuole acquistarla. In Italia però c’è qualcuno che non si tira indietro: il film sarà distribuito da Lucky Red e si potrà vedere in esclusiva su “Mio Cinema”. La forza del documentario Anche prima che The Dissident facesse la sua prima al “Sundance Film Festival” l’anno scorso, il regista Bryan Fogel era consapevole che il suo documentario sull’assassinio del giornalista sarebbe stato difficile da vendere. Il film è stato uno dei più attesi al Sundance, soprattutto per il successo dell’opera precedente di Fogel, Icarus, sul doping russo alle Olimpiadi aveva vinto l’Academy Award come miglior documentario. Nella pellicola suci sono ...

robertosaviano : Su @corriere il mio articolo su Jamal Khashoggi, il 'dissidente' fatto a pezzi da bin Salman per aver raccontato il… - PinoVenezia : RT @robertosaviano: Su @corriere il mio articolo su Jamal Khashoggi, il 'dissidente' fatto a pezzi da bin Salman per aver raccontato il reg… - vincenzolambia4 : RT @robertosaviano: Su @corriere il mio articolo su Jamal Khashoggi, il 'dissidente' fatto a pezzi da bin Salman per aver raccontato il reg… - udogumpel : RT @robertosaviano: Su @corriere il mio articolo su Jamal Khashoggi, il 'dissidente' fatto a pezzi da bin Salman per aver raccontato il reg… - MakeDavero : RT @mostro15119736: Amazon e Netflix Italia rifiutano di trasmettere il documentario sul giornalista ucciso dal regime saudita. Vuoi vedere… -

