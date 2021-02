'Ndrangheta, sequestro da 13 milioni a Parma: sottochiave i beni di Franco Gigliotti (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Polizia e la Guardia di Finanza di Parma hanno eseguito un sequestro patrimoniale , con decreto emesso dal Tribunale di Bologna - sezione misure di prevenzione - su proposta del Procuratore della ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Polizia e la Guardia di Finanza dihanno eseguito unpatrimoniale , con decreto emesso dal Tribunale di Bologna - sezione misure di prevenzione - su proposta del Procuratore della ...

E l entit del sequestro eseguito dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza di Parma sulla base di un decreto emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Bologna, ai sensi ...

La Polizia e la Guardia di Finanza di Parma hanno eseguito un sequestro patrimoniale, con decreto emesso dal Tribunale di Bologna - sezione misure di prevenzione - su proposta del Procuratore della Dda di Bologna Giuseppe Amato e del Questore di Parma Massimo ...

Una ventina di immobili a Parma, alcuni a Riccione e all’Isola d’Elba, numerosi terreni e immobili nel comune di Crucoli in provincia di Crotone, ma anche società e quote di partecipazioni societarie, ...

