Napoli, operai Whirlpool non si arrendono: chiedono dialogo con Mario Draghi

Tempo di lettura: 3 minuti

Napoli – Gli operai dello stabilimento della Whirlpool non si danno per vinti e rilanciano la loro lotta per presentare al prossimo ministro del Lavoro e al premier la vertenza di questi ultimi mesi. Queste le parole del segretario generale della Fiom-Cgil di Napoli, Rosario Rappa: "Puntiamo a far diventare questa vertenza la prima che Draghi dovrà affrontare. Non escludiamo, dalla prossima settimana, l'avvio di mobilitazioni, con 'passeggiate romane'. Da oggi finisce la ricreazione, tutti i giorni saremo mobilitati per sostenere la vertenza e ribadire lo schema che riguarda la ripresa produttiva a Napoli". Il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, commentando l'assemblea: "Il sindacato – ha chiesto al nuovo governo, che si ...

