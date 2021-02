“Me l’ha soffiato…”. Bianca Guaccero, il clamoroso retroscena su Serena Rossi arriva in diretta (Di venerdì 12 febbraio 2021) Serena Rossi e Bianca Guaccero sono due ottime artiste, due professioniste a tutto tondo che sanno recitare, cantare e condurre. La due hanno diversi punti in comune: uno è sicuramente la conduzione di Detto Fatto, il programma che va in onda su Rai2 nel pomeriggio dalle 15.15. Infatti in momenti diversi hanno avuto il timone della trasmissione. L’attrice protagonista di Mina Settembre, infatti, ha sostituito nel 2017 Caterina Balivo alla guida del programma durante la sua seconda gravidanza mentre Bianca Guaccero è subentrata tre anni fa dopo l’addio della conduttrice di Aversa. Durante la puntata di venerdì 12 gennaio Bianca ha fatto una rivelazione che riguarda anche Serena Rossi e il doppiaggio di Frozen. (Continua dopo la foto) I ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021)sono due ottime artiste, due professioniste a tutto tondo che sanno recitare, cantare e condurre. La due hanno diversi punti in comune: uno è sicuramente la conduzione di Detto Fatto, il programma che va in onda su Rai2 nel pomeriggio dalle 15.15. Infatti in momenti diversi hanno avuto il timone della trasmissione. L’attrice protagonista di Mina Settembre, infatti, ha sostituito nel 2017 Caterina Balivo alla guida del programma durante la sua seconda gravidanza mentreè subentrata tre anni fa dopo l’addio della conduttrice di Aversa. Durante la puntata di venerdì 12 gennaioha fatto una rivelazione che riguarda anchee il doppiaggio di Frozen. (Continua dopo la foto) I ...

decfede : @IrlandaOggi #Berlusconi ha sdoganato la destra fascista e l’ha portata a governare senza conseguenze, #Trump ha so… - ArrigoFu : @NumerINTERi @Ale_Rimi ?????? Beh si è così ed è per questo che in un anno e mezzo l'inter ha battuto Siviglia in fina… - likeirisheyes : @tiptouis Da 2 settimane? Ma voi avete l’elastico x contare il tempo. Stefania ha parlato male più volte di MT e lo… - antsymax : La primavera sta arrivando, me l'ha detto il vento oggi, quando ha soffiato al tramonto. - Cerrezio_FC : @MstylesDD Scusa, mi hai incuriosito. Ma cosa affascina tanto di Obama? L’Obamacare? La politica estera? Giuro, non… -