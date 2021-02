LIVE Sci alpino, Prova Discesa Mondiali in DIRETTA: primo test sulla vertigine per Dominik Paris (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DI Discesa FEMMINILE ALLE 10.15 E 13.00 10.03: Ieri in SuperG gli atleti hanno preso contatto con la pista di Cortina d’Ampezzo e oggi inizieranno a studiare le traiettorie per affrontare al meglio la Discesa libera che assegna i titoli iridati in programma domenica alle 11 10.00: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla prima Prova cronometrata della Discesa libera valida per i Mondiali di sci alpino Il nuovo calendario dei Mondiali di Cortina – I favoriti gara per gara – I convocati dell’Italia per i Mondiali di Cortina 2021 – Le speranze di medaglia per l’Italia a Cortina 2021 – Il medagliere dei ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE DIFEMMINILE ALLE 10.15 E 13.00 10.03: Ieri in SuperG gli atleti hanno preso contatto con la pista di Cortina d’Ampezzo e oggi inizieranno a studiare le traiettorie per affrontare al meglio lalibera che assegna i titoli iridati in programma domenica alle 11 10.00: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla primacronometrata dellalibera valida per idi sciIl nuovo calendario deidi Cortina – I favoriti gara per gara – I convocati dell’Italia per idi Cortina 2021 – Le speranze di medaglia per l’Italia a Cortina 2021 – Il medagliere dei ...

