Il nuovo governo Draghi per metà è vecchio

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Speranza, Lamorgese, Franceschini, Di Maio, D'Incà… quando Marioha letto la lista dei ministri del suouna domanda è comparsa spontanea nella mente di chi lo ascoltava: dov'è finita la discontinuità? Alla fine infatti ci ritroviamo una fetta importante del Conte Bis in questoesecutivo. E non certo in posti di secondo piano. Prendiamo ad esempio Roberto Speranza, il Ministro della Salute. Nella sua lotta in primo piano con la pandemia di certo non è stato esente da errori, anche gravi. In ultimo il cattivo funzionamento della prima fase della campagna vaccinale, un vero fallimento. Ecco, se proprio (parole del Presidente del consiglio e del Quirinale) la vaccinazione di tutto il paese è una delle tre grandi sfide per cui è nato questo esecutivo ci saremmo attesi (anzi, meritati) una discontinuità, insomma qualcuno ...