Governo Draghi: Vittorio Colao, il manager british che può finalmente attuare il suo Piano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Molti lo interpreteranno come una specie di risarcimento. Risarcimento per il mastodontico Piano che Vittorio Colao, il neo ministro all’Innovazione e Transizione digitale, ha prodotto la scorsa primavera per immaginare e disegnare l’Italia che doveva uscire più forte e resistente dalla pandemia. Un Piano di 121 pagine fatto a regola d’arte - assieme a un team di esperti riuniti in un’apposita Commissione - che però non è stato mai preso in considerazione dall’allora premier Conte, che pure lo aveva nominato. Il Piano, dicevamo, è stato infatti presto messo in un cassetto, neanche sfogliato quando è stata stilata la bozza del Recovery Plan. Forse perché a un certo punto si parlava nei palazzi romani di un Governo Colao che avrebbe proprio dovuto rimpiazzare ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Molti lo interpreteranno come una specie di risarcimento. Risarcimento per il mastodonticoche, il neo ministro all’Innovazione e Transizione digitale, ha prodotto la scorsa primavera per immaginare e disegnare l’Italia che doveva uscire più forte e resistente dalla pandemia. Undi 121 pagine fatto a regola d’arte - assieme a un team di esperti riuniti in un’apposita Commissione - che però non è stato mai preso in considerazione dall’allora premier Conte, che pure lo aveva nominato. Il, dicevamo, è stato infatti presto messo in un cassetto, neanche sfogliato quando è stata stilata la bozza del Recovery Plan. Forse perché a un certo punto si parlava nei palazzi romani di unche avrebbe proprio dovuto rimpiazzare ...

matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - you_trend : ?? #BREAKING - LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO #DRAGHI ?? Presidente del Consiglio dei Ministri: Mario Draghi ?? Ministro… - Soppressatira : Renzi: «Un governo di alto profilo». Quasi quasi sarà un peccato farlo cadere. {@GiovyDean} #renzi #totoministri… - mauro_1402 : RT @Curini: Ai molti che si sentono a disagio (assai comprensibile) per numero di ministri ereditati dal precedente governo #Conte, ricordo… -