Google sta rinunciando ad aggiornare le sue app sullo store di Apple (Di venerdì 12 febbraio 2021) Le date coincidono. Google ha ben 86 applicazioni disponibili su iOS, il sistema operativo di Apple, che si trovano quindi anche nell'Apple store. Da due mesi 85 app su 86 (con l'eccezione di Google Translater) non risultano aggiornate. Cosa è successo? Dobbiamo tornare indietro all'8 dicembre, quando l'azienda di Cupertino ha deciso di aggiornare la propria policy sulla privacy, chiedendo ai fornitori di app di specificare – in un apposito spazio dello store – tutti i dati personali degli utenti che saranno a disposizione di chi gestisce la stessa app. Un lavoro che, secondo l'azienda, permetterà ai clienti di essere molto più consapevoli della propria sicurezza. Ma che ha creato non pochi problemi ai gestori delle app che utilizzano lo store per ...

