GfVip | Zelletta sorretto da Tommy in un momento di crisi

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Pesantedi sconforto per Andreanella casa del Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi corre in suo aiuto Gf Vip: il crollo di Andreada Tommaso Zorzi su Notizie.it.

GrandeFratello : ... ma... stai a vedere che Andrea Zenga ed Andrea Zelletta diventano veramente parenti... ?? ?? #GFVIP - Parpiglia : #gfvip pur non avendo dato nulla al programma #Zelletta ha una simpatia che nemmeno lui sa di avere . Alla fine il meno peggio. - Frances83942451 : nomination esce sdg dayane e rosalinda=zenga tommaso e stefania=mtr mtr=tommaso o rosalinda giulia=stefania pier… - draacaaryss : Sto veramente leggendo un thread dedicato ad Andrea Zelletta? @Senzanomeconlak @nomeorribile vi penso #GFVIP - daniela11925 : RT @x__Alessio__x: Giulia ha creato queste dinamiche : vs contessa Malgioglio Elisabetta Dayane Tommy Stefy Storia con Pier Però avete rag… -

Ultime Notizie dalla rete : GfVip Zelletta

Confessioni croccantissime anche per Andrea. L'ex tronista avrebbe preso parte a due ... ##tzvip #sovip #zorzando #viperelle #tzlateshow #crocc #zenga #viperelle ? Il tè delle sciure (@...'Dire qualcosa a favore o contro qualcuno aldiventa v eramente complicato , perché parte un ...solido. Per quanto Tommaso sembri forte, si sopravvaluta alle volte la capacità di tenuta. ...Andrea Zenga: “Alessia Zelletta non è il mio tipo”. Andrea Zenga ha poi commentato l’entrata di Alessia Zelletta nella casa durante l’ultima diretta, la sorella dell’ex tronista e oggi gieffino amico ...Il pomeriggio nella Casa del Grande Fratello VIP prosegue serenamente finchè Andrea , complice la toccante musica in diffusione nel giardino, non si commuove.Il giovane infatti, assorto nei suoi pensi ...