GFVip 5, Dayane Mello e l'amore per sua figlia: «Voglio realizzare tutti i suoi desideri» (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ormai i "Vipponi" sono chiusi all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5 da quasi cinque mesi. In questi giorni non fanno altro che pensare ai loro cari. Questa mattina, 12 Febbraio 2021, la prima finalista del GFVip 5 Dayane Mello, rimasta in veranda con Stefania Orlando, ha ammesso di sentire una forte mancanza per sua figlia. Poi la modella brasiliana ha raccontato anche del bel rapporto con la famiglia dell'ex compagno, Stefano Sala. La loro famiglia allargata riesce a dare alla piccola principessa la serenità che merita. Le parole di Dayane in versione super mamma hanno commosso i telespettatori del reality, i quali seguono con attenzione ogni momento della giornata dei "Vipponi". Leggi anche –> GFVip 5, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando contro Maria Teresa Ruta: tensione ...

