Formula E - DS prolunga la sua presenza fino al 2026

(Di venerdì 12 febbraio 2021) DS Automobiles ha annunciato di averto il proprio impegno nel Mondiale diE almenoal. DS è stato il primo marchio premium ad aver scommesso sulla categoria elettrica, sposando il progetto fin dalla sua prima stagione. Nelle ultime due stagioni, il team DS Techeetah ha vinto i titoli piloti e costruttori, prima con Jean-Eric Vergne e l'anno scorso con Antonio Felìx da Costa. Uno sguardo al futuro. DS è l'unico marchio ad aver vinto almeno una gara in ogni stagione diE e anche quest'anno prenderà parte al campionato con la stessa formazione di piloti dello scorso anno, con Da Costa e Vergne in grande spolvero. La stagione 2021 prenderà il via il prossimo 26 febbraio, con il doppio appuntamento in Arabia, ma DS guarda già avanti confermando il proprio impegno per le ...