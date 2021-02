Finge di avere il cancro e organizza una raccolta fondi per pagare i suoi debiti di gioco: condannata a due anni di carcere (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ha finto di avere un cancro alle ovaie annunciando sui social di non potersi permettere le cure necessarie e ha lanciato una raccolta fondi sul web per racimolare denaro che le serviva in realtà per pagare i suoi debiti di gioco. È una truffa in piena regola quella architettata da Nicole Elkabbas, 42enne residente nel Regno Unito e affetta solamente da ludopatia. Ora è stata condannata a due anni e nove mesi di carcere e a restituire la somma totale delle donazioni alle vittime della sua truffa, costituitesi parte civile nel processo. A raccontare la sua storia è la Bbc: la donna gode di ottima salute ma a causa del suo vizio per il gioco si è ritrovata sommersa dai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ha finto diunalle ovaie annunciando sui social di non potersi permettere le cure necessarie e ha lanciato unasul web per racimolare denaro che le serviva in realtà perdi. È una truffa in piena regola quella architettata da Nicole Elkabbas, 42enne residente nel Regno Unito e affetta solamente da ludopatia. Ora è stataa duee nove mesi die a restituire la somma totale delle donazioni alle vittime della sua truffa, costituitesi parte civile nel processo. A raccontare la sua storia è la Bbc: la donna gode di ottima salute ma a causa del suo vizio per ilsi è ritrovata sommersa dai ...

