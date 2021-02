Elisa Isoardi pronta per L’Isola e a sbarcare su Rate 4. L’indiscrezione

(Di venerdì 12 febbraio 2021) La conduttrice ha detto sì a Mediaset ed èa partire per le Honduras partecipando al reality di Canale 5dei famosi ma dopo l’aspetterebbe un nuovo progettosarà una delle concorrenti della prossima edizione dedei famosi che inizierà tra un mese, a partire dal prossimo 11 marzo. Stando però a Dagospia ci sarebbe pronto per lei un altro progetto con Mediaset per la conduzione di un programma su rete 4. Non si sa nulla circa il format, ma stando anche ad un’altra indiscrezione, questa volta lanciata tempo fa da Oggi,dopo il reality sarebbea condurre un programma su Canale 5 nella mattina del weekend. Ma adesso Dagospia ha scoperto questa nuova avventura sul...

L'incredulità impazzita diè andata in onda ai Soliti Ignoti , il quiz di Amadeus in onda ogni sera dopo il telegiornale su Rai1. Nella puntata di giovedì 11 febbraioha portato a casa 157mila euro grazie ...Il cast dovrebbe essere composto da: Amedeo Goria Giovanni Ciacci Paul GascoigneVera Gemma Akash Kumar Fariba Teherani Brando Giorgi Clemente Russo Ubaldo Lanzo Angela Melillo Carolina ...La conduttrice ha detto sì a Mediaset ed è pronta a partire per le Honduras con L'Isola dei famosi ma dopo l'aspetterebbe un nuovo progetto ...La somma, notevole, sarà impegnata in una causa di beneficenza: i 157 mila euro verranno devoluti all’ospedale Spallanzani di Roma per la lotta contro il Covid.