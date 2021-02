Effetto Maradona e Thunberg | Greta e Diego i nomi più trendy

(Di venerdì 12 febbraio 2021) E così l'Assessore all'Anagrafe, Antonio De Santis, ha chiesto agli uffici comunali di estrapolare per Leggo le classifiche deipiù quotati. Ed emerge che, oltre alle stelle nascentie ...

Ultime Notizie dalla rete : Effetto Maradona

Leggo.it

È l', il giocatore più forte di sempre, scomparso proprio il 25 novembre scorso. E tra le femmine? Vince l'ambiente, nella Capitale infatti nell'ultimo anno sono nate 115 'Greta', ...Semifinale di ritorno di Coppa Italia, si ripartirà dallo 0 - 0 maturato al '' , e per il ... In difesa scelte obbligate perdelle defezioni di Manolas e Koulibaly . Rrahmani e ...Chissà se saranno forti a giocare a calcio. Di sicuro i 224 neonati hanno un nome sacro per gli amanti del pallone: Diego. Fatto sta che da novembre a dicembre c’è ...La qualificazione si deciderà la prossima settimana nella gara di ritorno a Bergamo, ma è evidente che il pareggio al 'Maradona' favorisce la squadra di Gasperini e mette il Napoli nella scomoda posiz ...