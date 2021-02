Disabili: associazioni in campo contro il decreto che mette in pericolo l’inclusione scolastica (Di venerdì 12 febbraio 2021) La brutta sorpresa è arrivata il 29 dicembre, a governo quasi scaduto, con il decreto interministeriale 182/2020, che porta indietro di 40 anni le lancette dell’orologio e mette a rischio l’inclusione scolastica dei Disabili. contro il decreto è partita una petizione su Change.org e sabato 13 alle 12 si svolgerà un flash mob virtuale dove studenti Disabili e non, famiglie, educatori, insegnanti caricheranno sui social immagini creative sul tema dell’inclusione. Collegandosi al sito si potrà creare la propria foto in formato Polaroid e scaricarla sabato con la parola d’ordine #NOESONERO–l’inclusione non si fa fuori!. È importante esserci in tanti, anche se a distanza, e far sentire la propria voce. Ed è necessario che ... Leggi su iodonna (Di venerdì 12 febbraio 2021) La brutta sorpresa è arrivata il 29 dicembre, a governo quasi scaduto, con ilinterministeriale 182/2020, che porta indietro di 40 anni le lancette dell’orologio ea rischiodeiilè partita una petizione su Change.org e sabato 13 alle 12 si svolgerà un flash mob virtuale dove studentie non, famiglie, educatori, insegnanti caricheranno sui social immagini creative sul tema del. Collegandosi al sito si potrà creare la propria foto in formato Polaroid e scaricarla sabato con la parola d’ordine #NOESONERO–non si fa fuori!. È importante esserci in tanti, anche se a distanza, e far sentire la propria voce. Ed è necessario che ...

Silay37838988 : @matteosalvinimi Come no, per poi trattarli cosi - Monica734322417 : @GruppoFICamera @forza_italia @GiusyVersace Oggi la #disoccupazione dei #disabili supera il 70%, è un dramma nel dr… - OArcangeli : RT @chiaracance: Una delle battaglie fondamentali è quella che riguarda l'inclusione scolastica. Non può rimanere nella nicchia delle famig… - martinafuga : RT @chiaracance: Una delle battaglie fondamentali è quella che riguarda l'inclusione scolastica. Non può rimanere nella nicchia delle famig… - chiaracance : Una delle battaglie fondamentali è quella che riguarda l'inclusione scolastica. Non può rimanere nella nicchia dell… -