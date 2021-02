Destiny 2 | Lance Reddick doppia un popolare meme nei panni del suo personaggio | il comandante Zavala

(Di venerdì 12 febbraio 2021)è un famoso attore, noto per le sue interpretazioni in The Wire e John Wick, ma i videogiocatori lo ricordano anche per essere la voce di undi, il. Sembra si tratti inoltre di una persona che non si pone molti problemi davanti alle richieste dei suoi fan: tempo fa, infatti, l'utente di Twitter xMechanizex gli aveva inviato un piccolo, dedicato alla recente Season of the Chosen. Per chi non lo sapesse, nel gioco l'imperatrice Caiatl chiede adi inchinarsi e accettare un'alleanza contro il nemico comune.rifiuta e se ne va, dando inizio alla nuova stagione di combattimenti. Leggi altro...

L'attore e doppiatore Lance Reddick ha deciso di fare una sorpresa ai fan di Destiny 2, doppiando un meme del gioco nel panni del suo iconico personaggio, Zavala.