Covid | 13 908 nuovi contagi e 316 morti Tasso di positività a 4 | 55%

ROMA – Nelle ultime ventiquattro ore in Italia ci sono stati 13.908 nuovi casi di coronavirus a fronte di 305.619 tamponi effettuati. Il tasso di positività è dunque del 4,55%. Ieri c'erano stati 15.146 nuovi casi su 292.533 tamponi, per un tasso di positività del 5,17%. Le terapie intensive per coronavirus sono calate di 31 unità da ieri. Ora in tutto sono occupati 2.095 posti. Ieri c'era stato un calo complessivo di due posti nelle terapie intensive. È quanto riporta il quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute. REZZA: DATI STABILI MA SEGNALE NON POSITIVO E' MANCANZA CALO CONTAGI

