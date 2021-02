Cosa dicono le stelle: Oroscopo di Sabato 13 Febbraio 2021 (Di sabato 13 febbraio 2021) Ariete questo Sabato sarà abbastanza interessante in amore e vi aiuterà ad accogliere al meglio il giorno di San Valentino. Leone non mancheranno disagi sul posto di lavoro, gestire tutto al meglio sarà il passo per non commettere errori. Pesci le stelle vi baceranno, la posizione della Luna favorirà le faccende amorose. Ecco le previsioni Leggi su periodicodaily (Di sabato 13 febbraio 2021) Ariete questosarà abbastanza interessante in amore e vi aiuterà ad accogliere al meglio il giorno di San Valentino. Leone non mancheranno disagi sul posto di lavoro, gestire tutto al meglio sarà il passo per non commettere errori. Pesci levi baceranno, la posizione della Luna favorirà le faccende amorose. Ecco le previsioni

