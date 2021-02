Corsa salvezza, il borsino dopo la 21ª giornata di Serie A (Di venerdì 12 febbraio 2021) Crotone, Parma, Cagliari e Torino, queste le ultime quattro squadre in classifica invischiate nella lotta. Leggi su 90min (Di venerdì 12 febbraio 2021) Crotone, Parma, Cagliari e Torino, queste le ultime quattro squadre in classifica invischiate nella lotta.

Ultime Notizie dalla rete : Corsa salvezza Probabili formazioni Bologna - Benevento, Serie A

Partita in programma questa sera alle 20 e 45 allo Stadio Dall'Ara a porte chiuse e con in palio punti molto importanti nella corsa alla salvezza . Le possibili scelte di Sinisa Mihajlovic Il Bologna ...

Sulla strada dei rosanero il palermitano Priola, fedelissimo di Boscaglia

... per i pugliesi, ci sono punti pesanti a disposizione per provare a inseguire la salvezza; per i rosanero, invece, c'è da cancellare l'incredibile gol incassato ad Avellino e rimettersi in corsa sul ...

Il girone di ritorno di Serie A è cominciato da pochissimo e può ancora accadere di tutto, dalla lotta scudetto fino a quella per non retrocedere, passando per quella Champions ed Europa League. Ma do ...

Da Sirigu e Nkoulou, fino a Belotti e Nicola: il Toro si aggrappa ai possibili partenti

Belotti è una garanzia ma Nicola vuole riportare al top anche Sirigu e Nkoulou: in estate potrebbero però tutti andare via ...

