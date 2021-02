Canalis vaccinata | “Posso abbracciare mamma” | ma rischio contagio resta

(Di venerdì 12 febbraio 2021) L'ex velina si è immunizzata e si dice pronta a rila madre: in Italia, però, è stato stabilito che anche i vaccinati devono rispettare la quarantena in certi casi L'articolo proviene da Gossip e Tv.

marcoluci1 : RT @Corriere: Elisabetta Canalis vaccinata contro il Covid: «Ora posso finalmente riabbracciare mia m... - Corriere : Elisabetta Canalis vaccinata contro il Covid: «Ora posso finalmente riabbracciare mia madre» - Corriere : Elisabetta Canalis vaccinata contro il Covid: «Ora posso finalmente riabbracciare mia m... - UnioneSarda : #Sardegna - Eli Canalis vaccinata contro il Covid: 'Finalmente posso tornare da mia madre' - UnioneSarda : #Covid19, la gioia di Elisabetta Canalis dopo il vaccino -

Ultime Notizie dalla rete : Canalis vaccinata

Gossip e Tv

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta(@littlecrumb_) Elisabettaoggi si è. Residente a Los Angeles da diversi anni, la showgirl ha ripreso ...L'ex velina si è immunizzata e si dice pronta a riabbracciare la madre: in Italia, però, è stato stabilito che anche i vaccinati devono rispettare la quarantena in certi ...La showgirl si dice grata per essere già riuscita a vaccinarsi contro il Covid. E ora ha un solo desiderio: «Finalmente potrò riabbracciare mia madre» ...ELISABETTA CANALIS SI VACCINA CONTRO IL COVID "Finalmente questo giorno è arrivato, anche il richiamo è stato fatto"[VIDEO] ...