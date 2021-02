Bitcoin vola su nuovi record e punta verso 50.000 dollari

(Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) – La corsa delnon si arresta. La criptovaluta ha anche sfiorato i 49 milanella notte, durante le contrattazioni in Asia, toccando un picco di 48.745. Poi, questa mattina, alla riapertura degli scambi in UE si è visto un ritracciamento sui 47.258, confermando un rialzo del 5,3% rispetto alla vigilia. La capitalizzazione di mercato è lievitata oltre gli 883 miliardi di, mentre il volume di scambi si è portato oltre gli 88 miliardi di. Sempre più vicina la soglia dei 50mila, che alcuni analisti avevano già visto alla portata ad inizio settimana, in seguito al maxi investimento effettuato da Tesla. Frattanto, cresce sempre più il numero di aziende che “accetta”. Fra le big dei ...

Frattanto, cresce sempre più il numero di aziende che "accetta". Fra le big dei pagamenti con carta hanno aderito PayPal, Visa ed ultima Mastercard . Ed ora anche Bank of New York Mellon ha ...Leggi anche Criptovalute, mossa Paypal: ilsarà accettato per i pagamenti Come annullare un ordine Amazon Consumatori multicanale crescono: italiani sempre più digitalisu nuovo ...(Teleborsa) – La corsa del Bitcoin non si arresta. La criptovaluta ha anche sfiorato i 49 mila dollari nella notte, durante le contrattazioni in Asia, toccando un picco di 48.745 dollari.Il Bitcoin vola a un nuovo record. La criptovaluta sale del 7,4% a 48.364 dollari spinta dal suo sbarco a BNY Mellon e da Mastercard, che ha annunciato che potrebbe consentire ai titolari delle sue ca ...