Benno Neumair resta in carcere (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Tribunale del Riesame ha deciso: . Era stato il legale della sorella Madè a far notare ai giudici che date le condizioni psichiche del giovane, poteva esserci pericolo di reiterazione del reato. La sorella temeva infatti per la sua stessa vita e alla luce di queste considerazioni i giudici hanno optato per la non scarcerazione. Intanto gli inquirenti proseguono nella meticolosa ricostruzione della vicenda: Benno avrebbe ucciso i genitori in tempi diversi, come dimostrano i telefoni, spenti a distanza di tempo l'uno dall'altro. Intanto, il cadavere di Laura Perselli rivela una morte per soffocamento. Ora si attende il ritrovamento del cadavere di Peter Neumair, del quale ancora sono stati ritrovati soltanto gli scarponi. La pioggia di questi giorni ha reso l'acqua più torbida. Ciò potrebbe rendere le operazioni di ricerca più difficili ...

