Beautiful, Una Vita e DayDreamer: anticipazioni oggi 12 febbraio

anticipazioni e trame di Beautiful, Una Vita e DayDreamer di oggi 12 febbraio 2021: 

Brooke confessa a Ridge la colluttazione tra Hope e Thomas. Il Forrester sconvolto: se suo figlio fosse morto la moglie glielo avrebbe tenuto nascosto? 

Susana e Armando fanno coppia fissa e diventano oggetto del chiacchiericcio del quartiere. 

Leyla ed Emre si devono sposare, ma una marea di imprevisti rendono la giornata rocambolesca.

