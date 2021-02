Antonella Clerici contro i reality | “Nulla cosmico” | frecciatina a GF Vip e Barbara d’Urso?

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 12 febbraio 2021)ha fornito di recente un’analisi più che dettagliata del vuoto che talvolta caratterizza il mondo della televisione odierna ed in particolare si è soffermata sulla deriva dei. La saggiaha ripercorso esattamente ciò che a suo dire non andrebbe dell’attuale televisione nostrana, con qualche possibile– pur senza mai citarli... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.