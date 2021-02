Altafini: “Gattuso non ha fatto tanto in più rispetto a Sarri e Ancelotti” (Di venerdì 12 febbraio 2021) José Altafini, ex attaccante di Napoli e Juventus, ha rilasciato un’intervista a TuttoMercatoWeb di cui si riporta un estratto. Gattuso ha ereditato la squadra da Sarri e Ancelotti e non ha fatto tanto in più. Poteva puntare allo scudetto ma negli ultimi tempi è peggiorato. Una volta i presidenti non venivano negli spogliatoi, mettevano uomini importanti a trattare e dirigere. Oggi fanno tutto loro: mandano via allenatori, vincono record di esoneri. Il più grande dirigente del Napoli è stato Roberto Fiore ma nessuno lo dice. De Laurentiis è un presidente padrone, non ci sono più i grandi presidenti di una volta. Osimhen? Non l’ho visto giocare molto perché mio figlio, che tifa Napoli, vuole vedere le partite da solo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 12 febbraio 2021) José, ex attaccante di Napoli e Juventus, ha rilasciato un’intervista a TuttoMercatoWeb di cui si riporta un estratto.ha ereditato la squadra dae non hain più. Poteva puntare allo scudetto ma negli ultimi tempi è peggiorato. Una volta i presidenti non venivano negli spogliatoi, mettevano uomini importanti a trattare e dirigere. Oggi fanno tutto loro: mandano via allenatori, vincono record di esoneri. Il più grande dirigente del Napoli è stato Roberto Fiore ma nessuno lo dice. De Laurentiis è un presidente padrone, non ci sono più i grandi presidenti di una volta. Osimhen? Non l’ho visto giocare molto perché mio figlio, che tifa Napoli, vuole vedere le partite da solo. L'articolo ilNapolista.

