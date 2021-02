A grande richiesta, su Rai 1 cinque speciali con Conti, De Sica e tanti ospiti (Di venerdì 12 febbraio 2021) Rai 1 ha un nuovo sabato sera… A grande richiesta. Spostata al venerdì La canzone segreta, al sabato la rete ora diretta da Stefano Coletta si prepara ad ospitare uno show nuovo di zecca. Parliamo di un programma nuovo a tutti gli effetti, ma che tanto ricorda le maratone tv del passato, sia per numero di conduttori che di ospiti. A grande richiesta su Rai 1 Si parte il 13 febbraio 2021 con la prima delle cinque puntate. A condurre il primo appuntamento di A grande richiesta sarà la coppia tv formata da Veronica Pivetti e Paolo Conticini. Il titolo della serata iniziale su Rai 1 è “Parlami d’amore” e si svolgerà tra canzoni ed ospiti. La settimana successiva, sabato 20 febbraio, sarà la volta dell’omaggio a Patty ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 12 febbraio 2021) Rai 1 ha un nuovo sabato sera… A. Spostata al venerdì La canzone segreta, al sabato la rete ora diretta da Stefano Coletta si prepara ad ospitare uno show nuovo di zecca. Parliamo di un programma nuovo a tutti gli effetti, ma che tanto ricorda le maratone tv del passato, sia per numero di conduttori che di. Asu Rai 1 Si parte il 13 febbraio 2021 con la prima dellepuntate. A condurre il primo appuntamento di Asarà la coppia tv formata da Veronica Pivetti e Paolocini. Il titolo della serata iniziale su Rai 1 è “Parlami d’amore” e si svolgerà tra canzoni ed. La settimana successiva, sabato 20 febbraio, sarà la volta dell’omaggio a Patty ...

Internazionale : A grande richiesta. Mario Draghi visto dalla stampa straniera. La nuova copertina di internazionale, foto di Matteo… - Raiofficialnews : “A grande richiesta”: 5 prime serate dedicate alla musica e allo spettacolo. Il 1° appuntamento #ParlamidAmore, su… - Alessan06474125 : RT @Fede_Dreamer_: A GRANDE RICHIESTA (??) IL 'MIO' MODESTISSIMO VIDEO PROMO DELLA BÖLÜM 40. Come al solito io ce la metto tutta, spero vi… - zazoomblog : Tv: Coletta (Rai1) A grande richiesta è operazione servizio pubblico per il pubblico - #Coletta #(Rai1) #grande… - fransca167 : RT @Fede_Dreamer_: A GRANDE RICHIESTA (??) IL 'MIO' MODESTISSIMO VIDEO PROMO DELLA BÖLÜM 40. Come al solito io ce la metto tutta, spero vi… -