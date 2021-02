17 minuti per diventare campione del mondo: Douglas Costa scherza sui social con i compagni del Bayern Monaco (Di venerdì 12 febbraio 2021) C'è anche il nome di Douglas Costa nella squadra del Bayern Monaco appena laureatasi campione del mondo. Il brasiliano ex Juventus ha preso parte alla finale del torneo contro il Tigres vinta 1-0 con il gol di Pavard. Una rete che è servita a far sollevare ai tedeschi il sesto titolo che chiude, in ritardo, l'immensa stagione 2019-20. Sui social, l'esterno classe 1990 ha voluto ironizzare sul suo apporto dato alla squadra per ottenere la vittoria.Douglas Costa ironizza sui socialcaption id="attachment 1092845" align="alignnone" width="615" Douglas Costa (Instagram Douglas Costa)/caption17 minuti. Questo il minutaggio di ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 12 febbraio 2021) C'è anche il nome dinella squadra delappena laureatasidel. Il brasiliano ex Juventus ha preso parte alla finale del torneo contro il Tigres vinta 1-0 con il gol di Pavard. Una rete che è servita a far sollevare ai tedeschi il sesto titolo che chiude, in ritardo, l'immensa stagione 2019-20. Sui, l'esterno classe 1990 ha voluto ironizzare sul suo apporto dato alla squadra per ottenere la vittoria.ironizza suicaption id="attachment 1092845" align="alignnone" width="615"(Instagram)/caption17. Questo il minutaggio di ...

