12-02-2021 è un giorno palindromo: significato, leggende e magia (Di venerdì 12 febbraio 2021) 12-02-2021. Una giornata senza alcun dubbio originale, e non solo perché si celebra il Darwin Day (la festa dedicata allo scienziato): si tratta infatti di un giorno palindromo, poiché la data odierna scritta in soli numeri può essere letta anche al contrario, da destra a sinistra, senza cambiare. 12-02-2021 come 1202-20-21, appunto. È il fascino dei numeri e delle combinazioni, che nel corso della storia hanno dato vita a una miriade di leggende e superstizioni. Le date palindrome di questo secolo Ciò che accade in questo venerdì 12 febbraio 2021, però, non è in realtà un'esclusiva. A partire dal 2000, questo fenomeno si è già verificato nelle giornate del 10-02-2001, 20-02-2002, 01-02-2010, 11-02-2011, 21-02-2012 e 02-02-2020. E la cosa, oltre al giorno ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 12 febbraio 2021) 12-02-. Una giornata senza alcun dubbio originale, e non solo perché si celebra il Darwin Day (la festa dedicata allo scienziato): si tratta infatti di un, poiché la data odierna scritta in soli numeri può essere letta anche al contrario, da destra a sinistra, senza cambiare. 12-02-come 1202-20-21, appunto. È il fascino dei numeri e delle combinazioni, che nel corso della storia hanno dato vita a una miriade die superstizioni. Le date palindrome di questo secolo Ciò che accade in questo venerdì 12 febbraio, però, non è in realtà un'esclusiva. A partire dal 2000, questo fenomeno si è già verificato nelle giornate del 10-02-2001, 20-02-2002, 01-02-2010, 11-02-2011, 21-02-2012 e 02-02-2020. E la cosa, oltre al...

Avvenire_Nei : #papaFrancesco Chi prega è come l’innamorato: porta sempre nel cuore la persona amata, ovunque egli si trovi. Perci… - Corriere : 12 02 2021: la magia di un giorno palindromo (oggi) - SkyTG24 : Impeachment, l'accusa insiste: se non condannato, Trump istigherà ancora alla violenza - pluto_plutone : RT @Corriere: 12 02 2021: la magia di un giorno palindromo (oggi) - emanuelecarioti : RT @emanuelecarioti: Un #capolavoro del #cinema al giorno presentato da me ???? #12febbraio 2021 -