Variante inglese a Bollate Milano | chiuse tre scuole

(Di giovedì 11 febbraio 2021) "Ieri pomeriggio ATSha comunicato che, dall'analisi genotipica di alcuni dei 59 tamponi positivi rilevati nella scuola materna Munari e nella scuola elementare 'Marco Polo' di Ospiate, frazione del Comune di), è emersa la presenza della' del Covid 19. Immediatamente è stato suggerito di sospendere le lezioni in presenza dei due plessi scolastici mediante attivazione della Didattica a distanza (Dad). Con comunicazione inoltrata in data odierna, Ats (a scopo precauzionale) ha chiesto la sospensione delle lezioni e l'attivazione della DAD anche per la scuola elementare di via Diaz a far data da domani, venerdì 12 febbraio e fino a tutta la prossima settimana. Contemporaneamente sono in corso di attivazione le procedure per la somministrazione di test rapidi alla ...