Uomini e Donne oggi, Gemma: sospetti su Maurizio, la De Filippi non ci sta (Di giovedì 11 febbraio 2021) La dama torinese è protagonista dell'appuntamento di questo pomeriggio, durante il quale la padrona di casa interviene per smascherare un cavaliere L'articolo proviene da Gossip e Tv.

