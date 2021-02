Una Vita, anticipazioni 12 febbraio: Felipe in trappola (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ad Acacias andrà in scena una svolta inaspettata per quanto concerne Marcia e Felipe. La coppia, come spiegano le anticipazioni di venerdì 12 febbraio, sembrerà dividersi definitivamente con la brasiliana che, dopo aver troncato la relazione clandestina con l'avvocato, si consacrerà al marito Santiago e l'Alvarez Hermoso che sarà consolato da Genoveva ignorando sia la vera causa di tutti i suoi mali. La Salmeron, infatti, ha organizzato il ritorno del Becerra nella Vita di Marcia proprio poco prima che entrasse in chiesa per sposare Felipe e ora sta sollecitando l'uomo a partire alla volta del Brasile insieme alla rivale soprattutto dopo aver scoperto che i due avevano iniziato una tresca clandestina. Genoveva si insinuerà sempre più nella Vita di Felipe che si ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ad Acacias andrà in scena una svolta inaspettata per quanto concerne Marcia e. La coppia, come spiegano ledi venerdì 12, sembrerà dividersi definitivamente con la brasiliana che, dopo aver troncato la relazione clandestina con l'avvocato, si consacrerà al marito Santiago e l'Alvarez Hermoso che sarà consolato da Genoveva ignorando sia la vera causa di tutti i suoi mali. La Salmeron, infatti, ha organizzato il ritorno del Becerra nelladi Marcia proprio poco prima che entrasse in chiesa per sposaree ora sta sollecitando l'uomo a partire alla volta del Brasile insieme alla rivale soprattutto dopo aver scoperto che i due avevano iniziato una tresca clandestina. Genoveva si insinuerà sempre più nelladiche si ...

