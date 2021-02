UFC – Alistair Overeem e il suo futuro

(Di giovedì 11 febbraio 2021) UFC –dopo la cocente e pesante sconfitta contro Alexander Volkov dei giorni scorsi, sarà costretto a prendersi una lunga pausa dalle competizioni. Infatti, la Nevada State Athletic Commission ha rilasciato ieri un comunicato che annuncia di un possibile stop perfino al 6 di Agosto. Qualora non riuscisse a passare alcuni esami supplementari da effettuare nelle prossime settimane. Uno stop che darà tempo ad un campione comedi valutare ildella sua carriera. La sua corsa a quella cintura che gli manca dopo le molte vinte, è stata fermata da Volkov nella ultima Fight Night. Adesso all’età di 40 anni è forse arrivato il momento di lasciare il mondo delle arti marziali miste, anche se nei suoi ultimi post e dichiarazioni sui social media non sembra voler ...

