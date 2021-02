Titoli Stato: collocati 9 mld Btp, continua 'effetto Draghi' con tassi in netto calo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. - (Adnkronos) - Si conferma l' 'effetto Draghi' sul mercato dei Titoli di Stato, come hanno confermato le aste odierne in cui il Tesoro ha collocato Btp per un totale di 9 miliardi di euro, con rendimenti in netto calo. L'approssimarsi della nascita del primo governo Draghi ha spinto sempre più in negativo i tassi nell'asta per i Titoli a 3 anni, con scadenza a gennaio 2024, in cui sono stati assegnati Btp per 3 miliardi a fronte di una richiesta di quasi 5 miliardi: il rendimento lordo è sceso in un mese di 11 punti toccando -0,33%. Ancora più forte la discesa registrata nell'asta con cui sono stati collocati 4 miliardi di Btp a 7 anni (scadenza marzo 2028) con una domanda del mercato per 5,87 miliardi: ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. - (Adnkronos) - Si conferma l' '' sul mercato deidi, come hanno confermato le aste odierne in cui il Tesoro ha collocato Btp per un totale di 9 miliardi di euro, con rendimenti in. L'approssimarsi della nascita del primo governoha spinto sempre più in negativo inell'asta per ia 3 anni, con scadenza a gennaio 2024, in cui sono stati assegnati Btp per 3 miliardi a fronte di una richiesta di quasi 5 miliardi: il rendimento lordo è sceso in un mese di 11 punti toccando -0,33%. Ancora più forte la discesa registrata nell'asta con cui sono stati4 miliardi di Btp a 7 anni (scadenza marzo 2028) con una domanda del mercato per 5,87 miliardi: ...

Rinaldi_euro : Non è mai troppo tardi! Quando scoprirà che gli interessi maturati sui titoli di stato italiani acquistati dalla BC… - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, giovedì #11febbraio: titoli di stato, rendimento al minimo storico per i… - TgLa7 : Titoli Stato: #spread cala a 95, effetto #Draghi vale 20 punti - Roky99760738 : RT @gsaggese84: Da #Mentana a #specialeTgLa7 si sta ribadendo senza alcuna remora che il #RecoveryPlan del governo Conte era veramente mol… - S08789839 : RT @Rinaldi_euro: Non è mai troppo tardi! Quando scoprirà che gli interessi maturati sui titoli di stato italiani acquistati dalla BCE veng… -

Ultime Notizie dalla rete : Titoli Stato Francesco Totti, la Figc apre un fascicolo sulla sua società di scouting

... accusandolo di operare da procuratore senza avere i titoli per farlo come riporta PagineRomaniste. ... LA POSIZIONE DI TOTTI In realtà era stato lo stesso Francesco Totti a fare chiarezza con un ...

Borse europee alla finestra, a Milano sale Mediobanca. Aste BTp per 9 mld, rendimenti a minimi storici

Spread poco mosso, il mercato aspetta l'asta BTp Seduta poco mossa per lo spread tra i BTp e i Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato europei con i titoli italiani che restano ben ...

Titoli Stato: collocati 9 mld Btp, continua 'effetto Draghi' con tassi in netto calo Il Tempo Pro Vercelli, Rolando: “Potevamo vincere, meritiamo di stare in alto”

Mattia Rolando, attaccante della Pro Vercelli, intervenuto ai microfoni de La Stampa ha parlato così del campionato dei piemontesi. “Abbiamo recuperato un punto sul Como, allungato di uno sull’Alessan ...

NUOVE GERARCHIE

Si fatica a crederci tenendo conto un assetto tattico mai del tutto cambiato, ma in realtà basterebbe osservare il recente mercato di gennaio per accorgersi di quanto la Fiorentina - a suo modo - sia ...

... accusandolo di operare da procuratore senza avere iper farlo come riporta PagineRomaniste. ... LA POSIZIONE DI TOTTI In realtà eralo stesso Francesco Totti a fare chiarezza con un ...Spread poco mosso, il mercato aspetta l'asta BTp Seduta poco mossa per lo spread tra i BTp e i Bund sul mercato secondario Mts deidieuropei con iitaliani che restano ben ...Mattia Rolando, attaccante della Pro Vercelli, intervenuto ai microfoni de La Stampa ha parlato così del campionato dei piemontesi. “Abbiamo recuperato un punto sul Como, allungato di uno sull’Alessan ...Si fatica a crederci tenendo conto un assetto tattico mai del tutto cambiato, ma in realtà basterebbe osservare il recente mercato di gennaio per accorgersi di quanto la Fiorentina - a suo modo - sia ...